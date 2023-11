Garante scioperi in audizione alla Camera: Non ci sono presupposti per "sciopero generale"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Ci è sembrato che i presupposti dello sciopero generale non ricorressero. A me pare che uno sciopero generale, per come è sempre stato inteso e praticato anche dalle grandi confederazioni sindacali, sia come una grande giornata di mobilitazione di tutti i lavoratori per ragioni di solidarietà del mondo del lavoro e che sostengono una protesta tutti nella stessa giornata", le parole di Paola Bellocchi, la Garante degli scioperi, in audizione alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev