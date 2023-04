Ganga (Cisl), con RePowerEu “si apre nuovo capitolo del Pnrr sull’energia“

(Agenzia Vista) 20 aprile 2023 Con il piano RePowerEu “si pone l’esigenza di aprire un nuovo capitolo per il Pnrr che riguarda l’energia. L’obiettivo è quello di restituire al nostro Paese una capacità energetica non dovendo rincorrere gli accordi bilaterali messi in campo in quest’ultimo lasso di tempo. Sovranità energetica obiettivo a medio periodo del Pnrr”. Così Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl, sull’incontro avvenuto con il Governo a Palazzo Chigi in merito al piano di riprogettazione dei fondi del Pnrr RePowerEu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev