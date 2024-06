G7, Meloni: "Sostegno unanime a proposta Usa su cessate il fuoco a Gaza e liberazione degli ostaggi"

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2024 "Ci siamo occupati anche del conflitto in Medio Oriente. Su questo punto confermo il sostegno unanime alla proposta di mediazione degli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato a Gaza per il rilascio di tutti gli ostaggi e per un significativo aumento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza. Il G7 ha ribadito ogni sforzo per scongiurare un'escalation nella regione per una soluzione politica duratura della crisi, con la prospettiva chiaramente della soluzione dei due popoli in due Stati", le parole di Giorgia Meloni al termine della prima giornata del G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev