G7, Meloni: "Profondo apprezzamento presidenza Giappone, daremo continuità"

(Agenzia Vista) Tokyo, 05 febbraio 2024 "Voglio ribadire il mio profondo apprezzamento per l'immenso lavoro che la presidenza giapponese ha svolto lo scorso anno". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine dell'incontro col primo ministro giapponese, Fumio Kishida. È stato "un anno estremamente complesso" ma "il lavoro del primo ministro Kishida ha consentito di mantenere viva l'attenzione sulle grandi sfide di oggi, dalla guerra in Ucraina alla stabilità dell'indo-pacifico e di porre l'accento su questioni sempre più centrali nell'agenda internazionale, come la gestione dell'intelligenza artificiale: sono tutte materie alle quali daremo continuità durante la nostra presidenza del G7", ha aggiunto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev