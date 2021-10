G20, nella foto ufficiale con i leader mondiali anche medici e infermieri

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2021 Al via il G20 a Roma, ecco la foto dei gruppo dei leader in posa insieme agli operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea la pandemia. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev