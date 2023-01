Funerali Ratzinger, in Piazza San Pietro circa 100mila fedeli

(Agenzia Vista) Roma 05 Gennaio 2023 Ai funerali di Benedetto XVI hanno partecipato circa 100mila fedeli. Anche circa 130 cardinali e anche circa 300 vescovi e oltre 3mila sacerdoti giunti da ogni parte del mondo. Non sono mancate le autorità come diversi capi di Stato e primi ministri, tra cui Giorgia Meloni. Presenti in rappresentanza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev