Funerali Ratzinger, bande bavaresi lasciano Piazza San Pietro

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 05 Gennaio 2023 Gruppi di bande bavaresi e decine di persone vestite in abiti tradizionali lasciano piazza San Pietro al termine dei funerali del loro connazionale Joseph Ratzinger. Benedetto XVI, infatti, è nato nel 1927 a Marktl, un piccolo comune della Baviera, in Germania ed in piazza erano moltissimi i fedeli tedeschi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev