Funerali Berlusconi, le voci in Piazza Duomo: Simbolo di successo, ha fatto la storia

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2023 "Ha rappresentato come vincere in qualsiasi ambito, è la rappresentazione del vincente in ogni ambito. Ha fatto la storia", le parole in piazza Duomo su Silvio Berlusconi prima dei funerali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev