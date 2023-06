Funerali Berlusconi, l'omelia di Monsignor Delpini: "Amare e desiderare di essere amato per sempre"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2023 "Amare e desiderare di essere amato. Amare e cercare l'amore, come una promessa di vita, come una storia complicata, come una fedeltà compromessa. Desiderare di essere amato e temere che l'amore possa essere solo una concessione, una accondiscendenza, una passione tempestosa e precaria. Amare e desiderare di essere amato per sempre e provare le delusioni dell'amore e sperare che ci possa essere una via per un amore più alto, più forte, più grande". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel corso della cerimonia funebre per Silvio Berlusconi. RaiTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev