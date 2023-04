Fugatti: "Jj4 non è più un problema, ora attenzione su Mj5 e M62"

(Agenzia Vista) Trento, 18 aprile 2023 "Ora per noi il problema non è più Jj4, ma la convivenza uomo-animale. Alle 12 è convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. E' nostra intenzione puntare l'attenzione su altri due soggetti pericolosi MJ5, su cui c'è già c'è un parere favorevole di abbattimento, e su M62 per il quale chiederemo l'abbattimento. Auspichiamo che il percorso del comitato vada in questa direzione e che da subito i nostri corpi si possano impegnare nella cattura di MJ5, che non sarà facile perchè è un plantigrado di 3 quintali di peso". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante la conferenza stampa dopo la cattura di Jj4, l'orsa che ha ucciso il runner di 26 anni Andrea Papi. Fb Fugatti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev