Fugatti confermato alla guida della provincia di Trento: Soddisfatti, premiato nostro governo

(Agenzia Vista) Trento, 23 ottobre 2023 "È un voto che premia il governo di questi cinque difficili anni che il Trentino ha attraversato. Non era scontato. Soprattutto non era scontato superare il 50%. Però credo che alla fine la comunità trentina abbia voluto dare fiducia a questo presidente, a questa giunta, a questa maggioranza che ha governato il Trentino con scelte difficili. Siamo ovviamente soddisfatti anche per i risultati, io dico equilibrati, di tutte le componenti della coalizione", le parole di Maurizio Fugatti riconfermato alla guida della provincia autonoma di Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev