Fugatti ad Avio: "Presto un centro studi sull'autonomia"

EMBED





(Agenzia Vista) Trento, 18 febbraio 2023 "Credo siano anche maturi i tempi per costituire un Centro Studi sull'Autonomia, portando a compimento un percorso avviato in precedenza per concretizzare un progetto che esca dalla sola dimensione puramente accademica per diventare uno strumento di divulgazione". Con queste parole il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, ha aperto ad Avio la mattinata di lavoro dedicata al 50° anniversario del Secondo Statuto di Autonomia alla presenza, tra gli altri, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e del presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev