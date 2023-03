Frecciarossa celebra 100 anni Aeronautica Militare, Corradi (Fs): "Servizio fondamentale per Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2023 "Abbiamo voluto rendere speciale uno dei nostri Frecciarossa perchè l'idea è quella di avvicinare il più possibile le persone al mondo dell'Aeronautica tramite i nostri treni. Cento anni di Aeronautica sono una cosa importantissima, un servizio al Paese fondamentale, e vogliamo essere vicini a loro in questo festeggiamento". A dirlo è stato Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, nel suo intervento in occasione della presentazione della nuova livrea Frecciarossa per il centenario Aeronautica Militare alla Stazione di Roma Termini. Fs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev