Frecciarosa, Corradi (Trenitalia): "Attenti anche alla salute, non solo alla mobilità"

(Agenzia Vista) Roma 30 settembre 2022 “Per Fs vuol dire avvicinarsi sempre di più ad una sostenibilità sociale, non solo una economica o a quella ambientale. Cioè avvicinarsi a tutte le persone creando dei servizi, che non siano solo lo spostamento ma anche altri tipi di servizi come quelli fondamentali per la salute, che rappresentano un asset strategico per Ferrovie dello stato”. Lo ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore delegato e Direttore Generale Trenitalia, alla conferenza stampa “Frecciarosa-La prevenzione viaggia in treno”, all'Auditorium Villa Patrizi a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev