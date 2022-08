Fratoianni: “Per Paese libero serve battere destra nazionalista, xenofoba che mi fa un po’ paura”

(Agenzia Vista) Roma 6 agosto 2022 “Voglio un Paese libero dove i diritti di tutti siano rispettati, in cui le differenze non siano bastonate. Serve battere destra che è nazionalista, regressiva, xenofoba, che mi fa un po’ di paura. Lo ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della conferenza stampa di annuncio dell’accordo raggiunto con il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta per le elezioni di settembre insieme al co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli che si è svolta nella sede del PD. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev