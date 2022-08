Fratoianni: “Per Meloni unica soluzione a povertà è fatta di controllo e punizione”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 29 agosto 2022 “Meloni ha definito il Reddito di cittadinanza il metadone di Stato. In quella frase c’è idea del Paese secondo cui se sei provero, precario, non hai risorse per campare con dignità la colpa è solo tua. L’unico meccanismo che immagina come soluzione a quella situazione è fatto di controllo e punizione”. Lo ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della conferenza al Parco degli Acquedotti di Ilaria Cucchi per la sua candidatura alle prossime elezioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev