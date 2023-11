Fratoianni: "Niente giustifica la guerra scatenata da Israele"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 "L'attacco terroristico sferrato da Hamas il 7 ottobre ha scatenato un moto di indignazione e una condanna senza appello del terrorismo contro i civili, uomini, donne e bambini. Nulla può giustificare quella violenza cieca e indiscriminata. Ad un mese dall'attacco, tuttavia, diciamo anche che nulla può giustificare la reazione di Israele e la guerra scatenata, una vendetta collettiva contro il popolo palestinese. Una reazione che ora dopo ora accumula un'impressionante serie di violazioni del diritto internazionale, crimini di guerra, violenze contro civili inermi condannati a morte solo perché palestinesi di Gaza. Il diritto alla difesa di Israele non è in discussione, ma non in violazione del diritto internazionale. La comunità internazionale intervenga, non bastano timidi appelli alla proporzionalità della risposta " lo ha detto Nicola Fratoianni, intervenendo al congresso di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev