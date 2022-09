Fratoianni: “Meloni un pericolo? Destra ha proposte che portano Paese indietro e aggravano problemi”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 15 settembre 2022 “Meloni un pericolo per la guida dell’Italia? Questa destra è un pericolo per le proposte che mette in campo, dall’ambiente alla crisi climatica, all’assetto della democrazia ed alle politiche al lavoro. Ha proposte che portano il Paese molto indietro e rischia di aggravare i problemi che lo attraversano”. Lo ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev