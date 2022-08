Fratoianni: “Ho trattato per un collegio con il PD, non per me ma per Ilaria Cucchi”

(Agenzia Vista) Roma 10 agosto 2022 “La donna straordinaria che abbiamo candidato è Ilaria Cucchi. La ringrazio per aver accettato, ho trattato con molta determinazione per un collegio ed è il suo. Molto orgoglioso che abbia accettato di guidare i nostri collegi uninominali”. Lo ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Camera nella quale sono stati presentati Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi come candidati per Europa Verde e Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev