Fratoianni: Firma di questo patto di stabilità è ritorno all'austerità

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 "La maggioranza di governo ha messo in campo un gigantesco teatro con un obiettivo molto semplice che è bene che gli italiani abbiano chiaro, quello di cancellare dalla memoria collettiva e anche dal racconto pubblico ,ciò che è accaduto ieri in Europa. Un gigantesco danno per il Paese, una firma sotto la riforma del Patto di stabilità e crescita che per l'Italia rappresenta un gigantesco macigno", le parole di Fratoianni di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev