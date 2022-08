Fratoianni: Candidatura Ilaria Cucchi valore straordinario per idea giustizia piena e non dimezzata

(Agenzia Vista) Roma 29 agosto 2022 “La candidatura di Ilaria Cucchi è un valore straordinario, è una figura che racconta storie ma che indicano idee di Paese. In questo caso di una giustizia piena e non dimezzata, raccontano la dignità e la tenacia, oltre al Paese che vogliamo costruire”. Lo ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della conferenza al Parco degli Acquedotti di Ilaria Cucchi per la sua candidatura alle prossime elezioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev