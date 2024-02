Fratoianni (Avs): "Dietrofront sui fitofarmaci? Un passo indietro per la sicurezza alimentare"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2024 "Il passo indietro sui fitofarmaci? Beh è un passo indietro per la sicurezza dei nostri figli. Non intervenire su questioni come queste che riguardano la sicurezza, la qualità dei terreni agricoli. Una decisione che continua a condannare l'agricoltura a un progressivo smantellamento. La transizione va sostenuta e va cambiata la Pac, sostenendo gli agricoltori" lo ha detto il deputato Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev