Fratoianni: “Alleanza con Verdi è per la Costituzione repubblicana contro autonomia differenziata”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022 “Nostra è alleanza per la Costituzione repubblicana contro l’autonomia differenziata, sono argomenti politici e non tecnici. Dipenderà dagli italiani e italiane che avranno la possibilità di dire che prospettive per il sinistra immaginano”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni a margine della presentazione dei candidati di Europa Verde e Sinistra Italiana in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev