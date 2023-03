Francobollo in memoria di Franco Frattini, Urso: "Esempio di uomo di Stato saggio ed equilibrato"

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2023 “Credo che l’evento di oggi, questo francobollo che abbiamo emesso in ricordo di Franco Frattini, dimostra l’importanza della sua esperienza per le istituzioni italiane. Un modello di un uomo che ha saputo servire lo Stato in tutte le sue diverse angolature e attività. Giurista, docente universitario, Ministro, Commissario europeo, Presidente del Consiglio di Stato. Nelle sue molteplici esperienze ha sempre dimostrato che si può essere un uomo di Stato con equilibrio e saggezza. Deve essere portato a esempio anche con un francobollo, pezzo di un grande mosaico della memoria nazionale”, le parole di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della presentazione del francobollo commemorativo del Presidente Franco Frattini, presso il Consiglio di Stato a Palazzo Spada. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev