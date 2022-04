Franceschini: "Con la cultura si mangia. Investire non è solo dovere ma opportunità economica"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile "Con la cultura si magia? Assolutamente sì. Investire in cultura non è solo un dovere costituzionale e morale ma anche una grande opportunità economica. La cultura è ciò che ci rende riconoscibili nel mondo" così il ministro della Cultura Dario Franceschini a margine della presentazione del suo libro "Con la cultura non si mangia?" alla Galleria Alberto Sordi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev