Franceschini: "Con decreto di gennaio rifinanziato fondo per sostegni spettacolo"

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2022 "Con l'ultimo decreto sostegni ter si è rifinanziato il fondo delle emergenze con 50 milioni di euro per la parte corrente e per 25 milioni per la parte capitale", così il ministro Franceschini al Question Time al Senato sui sostegni al comparto dello spettacolo. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev