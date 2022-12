Frana Ischia, Musumeci: “Scuole chiuse fino al 4 dicembre, sindaci chiedono Dad"

(Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “Risultano attualmente chiusi fino al 4 dicembre gli Istituti scolastici di Casamicciola e Lacco Ameno, ma i sindaci evidenziano la necessità di una linea comune sulla riapertura delle scuole prendendo in considerazione l’utilizzo della Didattica a Distanza”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci nel corso dell’informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati sui tragici eventi avvenuti nell’Isola di Ischia / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev