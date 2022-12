Frana Ischia, Musumeci: “Dispiegamento soccorsi è stato immediato”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “Dispiegamento dei soccorsi è stato immediato, sono intervenuti squadre dei Vigili del Fuoco, composte da unità già presenti sull’Isola. Cento unità sono accorse con mezzi operativi, l’Aeronautica militare ha messo a disposizione un elicottero abilitato al lavoro notturno, così come fatto dall’Esercito Italiano”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci nel corso dell’informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati sui tragici eventi avvenuti nell’Isola di Ischia / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev