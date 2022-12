Frana Ischia, Musumeci: “Abusivismo è tema triste e diffuso che non può più essere eluso”

(Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “Un discorso a parte merita il tema legato al triste e diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio e quanto esso possa essere causa o concausa delle calamità. E’ un tema che anche per i suoi profili di natura etica, giuridica, ambientale ed economica non può più essere eluso”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci nel corso dell’informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati sui tragici eventi avvenuti nell’Isola di Ischia / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev