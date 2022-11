Frana Ischia, Bandecchi (Alternativa popolare): "Su dissesto politica si assuma responsabilità"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2022 Quanto avvenuto ad Ischia questo weekend è solo l'ennesima tragedia a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Oggi è la Campania, solo due mesi fa furono le Marche. Alcune parti politiche, come il Movimento 5 Stelle che firmò il condono per Ischia, oggi si sottraggono alle loro responsabilità. La verità è però ben più amara: tutta la classe politica ha la responsabilità dello stato di dissesto idrogeologico in cui versa il nostro territorio". Così in una nota Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev