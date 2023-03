Foto Meloni nella Sala delle Donne alla Camera, la premier: Ho varcato soglia Parlamento a 29 anni

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Voglio ringraziare la presidente Boldrini perché non sapevo che questa iniziativa fosse sua. Non era scontato. La ringrazio davvero e ovviamente ringrazio i colleghi che sono presenti e li saluto. Io ho varcato la soglia di questo palazzo per la prima volta da parlamentare della Repubblica a 29 anni", le parole di Meloni alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne, con la foto del Presidente del Consiglio. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev