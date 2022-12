Foti: Per M5s per arrivare a pace superbonus a ucraini o Reddito cittadinanza a russi per ritirarsi

(Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “A fronte di un professore che ti interrogava ed eri impreparato cercavi di divagare. L’avvocato del popolo mi ricordava quello studente che di fronte al professore non sapendo cosa dire non aveva il coraggio di dire la verità, che il cane a casa gli aveva mangiato il compito. Il cane in realtà l’ha solo tenuto tra i denti e l’ha portato qui fuori: la proposta formulata da loro è che per raggiungere la pace in Ucraina sarebbe dare un superbonus agli ucraini per arrendersi o un reddito di cittadinanza ai russi per ritirarsi”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti al termine delle comunicazioni del Presidente Meloni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev