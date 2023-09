Foti (FdI): "Sui funerali di Stato per le vittime di Brandizzo deciderà il Governo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “Non deve chiedere a me dei funerali di Stato per le vittime di Brandizzo. È un problema del Governo. Secondo me c’è materia di riflessione in ordine all’accaduto, perché vi è una procedura che non trova riscontro sul profilo pratico”, le parole di Tommaso Foti, Fratelli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev