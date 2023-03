Foti (FdI): Riforma fisco su tre pilastri richiesti dai cittadini

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2023 “Il miglioramento dalla legge fiscale, il decreto legge per il Ponte, fino all’Autonomia, hanno pieno potere. Nel caso dell’Autonomia ne ha un po’ di più, perché lei sa che servono almeno 201 Deputati a favore per farla passare. Una delle maggioranze più larghe dopo quelle costituzionali. Attualmente chi stava pagando secondo la sinistra? Se andiamo a vedere è migliorativa per tutti. Vuol dire che con 8 governi nessuno ha pensato di andare incontro a quelle categorie cui il PD ha fatto riferimento”, le parole di Tommaso Foti, a margine della conferenza stampa di Fratelli d’Italia in occasione dell'anniversario del 17 marzo 1861. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev