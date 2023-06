Foti (FdI): "Il Governo Meloni riscontra consensi in Europa sulla politica dell'immigrazione"

(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 “A fronte di una opposizione che si dimostra sbrindellata sulle missioni internazionali rimane l’impegno del Governo Meloni che riscontra consensi in Europa per quanto riguarda una politica sull’immigrazione per portare miglioramenti di ordine economico in Africa”, le parole di Tommaso Foti, Fratelli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev