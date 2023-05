Foti (FdI): "Approvato Decreto legge su immigrazione, più sicurezza per gli italiani"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2023 “Approvato il Decreto legge sull’immigrazione, no agli scafisti trafficanti di esseri umani, no alla protezione speciale che diventa un mezzo per regolarizzare i clandestini. Più sicurezza per gli italiani”, le parole di Tommaso Foti, Fratelli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev