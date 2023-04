"Forza Silvio", lo striscione davanti al San Raffaele per Berlusconi

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 07 aprile 2023 "Non mi sposterò da qui finchè il Presidente tornerà a casa, sono partito dal Salento, non volevo passare la Pasqua a casa mentre Berlusconi era qui in una stanza d'ospedale", le parole di un giovane 31enne, Marco Macrì, che ha portato uno striscione con scritto "Forza Silvio" al San Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev