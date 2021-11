Forte (Direttore teatro Nazionale e Lirico di Milano): "Gente ha voglia di tornare in sala"

(Agenzia Vista) Milano, 19 novembre 2021 "L'augurio che ci facciamo è che no ci siano restrizioni. Le prenotazioni stanno andando bene la gente ha voglia di tornare in sala", così Matteo Forte, il direttore generale dei due più grandi teatri milanesi, vale a dire Nazionale e Lirico, lancia un appello alle istituzioni affinché i teatri non vengano penalizzati con misure più restrittive. Infine, Forte ricorda che è ancora possibile partecipare al contest per scegliere lo slogan per l’attesissima riapertura del Lirico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev