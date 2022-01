Fornaro (Leu): "Sì a fiducia, scelta Green pass coraggiosa e giusta"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2022 "La scelta del green pass è stata attivata dall'Italia per prima ed è stata seguita poi da altre grandi nazioni assimilabili a noi, come la Francia. È stata una scelta coraggiosa da un lato e soprattutto giusta dall'altro: lo dicono i numeri ed il buonsenso. E' stata pubblicata sul 'Corriere della Sera' di oggi l'anticipazione di una ricerca sul green pass curata da un economista francese e da un matematico di una delle università parigine. E' stato calcolato che l'introduzione del green pass abbia salvato quasi 4 mila vite in Francia, 1.133 in Germania e 1.331 in Italia. Tale scelta, da un punto di vista economico, ha comportato benefici in Francia pari a 6 miliardi di euro, 1,4 in Germania e 2,1 in Italia". Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Leu, Federico Fornaro. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev