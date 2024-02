Fontana: "Senza San Benedetto non ci sarebbe stata l'Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 7 febbraio 2024 “Se non fosse stato per San Benedetto l’Europa non ci sarebbe stata: gli dobbiamo un grande ringraziamento, ma anche un messaggio di pace, di unità europea. Questo è un piccolo messaggio di pace, facciamo in modo che questo possa essere un segno che tutta l’Europa cerca la pace e lotteremo per avere la pace la pace nel mondo”, il messaggio lanciato dal presidente della Camera Fontana che, al Palazzo del Seminario, ha ricevuto la fiaccola “Pro-pace et Europa Una”. Fonte video Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev