Fontana ricorda alla Camera tragedia Moby Prince: Continuare ricerca della verità

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "Ricordiamo oggi, con profonda e immutata commozione le vittime della tragedia del traghetto Moby Prince. La sera del 10 aprile 1991 esso entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno, a causa del devastante incendio sviluppatosi in seguito all'impatto e al conseguente sversamento di un'enorme quantità di greggio. Morirono 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Solo un uomo si salvò. Esprimo dunque ai familiari delle vittime la vicinanza e la solidarietà della Camera dei Deputati e mia personale. A distanza di tanti anni non si è ancora fatta piena luce sulle cause e sulle responsabilità del più grave incidente della storia della marina mercantile italiana. Continuare a cercare la verità", le parole del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev