Fontana: "Non si deve rallentare la Lombardia per agevolare altre Regioni"

(Agenzia Vista) Milano, 24 novembre 2023 “Mi sembra che la presidente Meloni che il presidente Bonomi abbiano dato una risposta molto chiara a questa situazione: bisogna consentire alla Lombardia di andare ancora più forte per essere ancora più in grado per sostenere il resto del Paese. Non che si debba rallentare la Lombardia per agevolare l’avvicinamento verso il basso. La Lombardia deve andare forte e consentire al resto d’Italia di andare forte”, ha spiegato il governatore lombardo Fontana a margine del Lombardia World Summit 2023, a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev