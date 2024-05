Fontana: "Morte Matteotti non è stata vana, esempio di rigore morale e impegno civile"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2024 "I lavori degli studenti vincitori del concorso Matteotti per le scuole che saranno oggi premiati ci ricordano che la sua morte non è stata vana. Egli resta uno straordinario esempio di rigore morale e impegno civile per i nostri giovani. Nel ricordo indelebile di Giacomo Matteotti possa la nostra democrazia crescere e svilupparsi sempre di più", le parole del Presidente della Camera Fontana all'evento alla Camera dedicato a Matteotti. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev