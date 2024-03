Fontana: "Lega sta bene e lo sta dimostrando"

(Agenzia Vista) Milano, 15 marzo 2024 “Sui numeri non sono in grado di dirlo, anche perché credo che la Lega stia bene e che stia dimostrando la sua capacità sia a livello di gestione territoriale sia sia a livello governativo. Non vedo particolari problemi, anzi credo che la Lega continuerà il suo percorso politico con grande soddisfazione”, ha affermato il governatore della Lombardia Fontana a margine dell’evento “Dal neoclassicismo al Liberty” promosso da Confcommercio a Palazzo Castiglioni a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev