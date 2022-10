Fontana cita San Tommaso: "Male è privazione del bene. Lotteremo per ridare fiducia a italiani"

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2022 "Mentre affrontiamo i gravi problemi e le minacce esterne che provano a indebolire il Paese, voglio qui ricordare Tommaso D'Aquino: il male non è contrario del bene, ma ne è la sua privazione. Sarà compito di noi parlamentari non privare del bene i cittadini ma lottare con umiltà, serietà e sobrietà per ridare loro fiducia, speranza e orgoglio". Lo ha detto il neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento dopo la proclamazione. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev