Fontana: "Auspico che Lega sia parte del cambiamento in Europa, importante mettersi in gioco"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Per l'Europa, "l'unica cosa che posso auspicare al mio movimento politico a cui non do suggerimenti, è che la Lega possa essere parte del processo di cambiamento in Europa o parte di quei partiti che possano entrare pienamente nel contesto europeo, posso auspicare questo per la Lega perché mantenere i voti in congelatore funziona poco, invece è importante mettersi in gioco". Lo ha detto il il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la conferenza stampa con la stampa parlamentare. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev