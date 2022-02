Fontana: "A Roma non c'era consapevolezza di quello che succedeva qui con inizio contagio Covid"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2022 "Ricordo i primi giorni in cui ci trovavamo a Milano, eravamo assolutamente incapaci di sapere cosa sarebbe successo. Nessuno ci aveva avvertito, era una novità che aveva messo in crisi le nostre certezze. L'altra cosa negativa è che quando parlavo con Roma, capivo che non si rendevano conto di cosa stesse succedendo in Lombardia", così il presidente della Lombardia Fontana a Codogno in occasione dei due anni dal primo caso di Covid in Italia. / Facebook Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev