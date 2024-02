Fondi di coesione, De Luca: "Il Governo fa accordi con le Regioni del nord e perde tempo con il Sud"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 "E' stato firmato fra il Governo italiano è una Regione italiana, la Valle d'Aosta, per l'uso dei fondi sviluppo e coesione, che sono fondi destinati per l'80% al Sud. Con la Valle d'Aosta credo che il Governo abbia completato gli accordi con tutte le Regioni del nord. Che bello. senza pudore. Per quanto l'accordo di coesione con la Valle d'Aosta valga appena 40 milioni, dal punto di vista simbolico è vergognoso che si stipuli un accordo con un'ennesima Regione del nord e che si continui a perdere tempo con le Regioni del sud. Vediamo cosa deciderà la magistratura amministrativa, intanto stiamo preparando le nostre iniziative" lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta settimanale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev