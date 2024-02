Fondi all'Ucraina, Meloni: "Portato a casa soluzione a 27, molto soddisfatti"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "Non era facile portare a casa una soluzione; siamo sempre stati convinti che una soluzione a 26 sarebbe stato un problema e un precedente pericoloso". Lo spiega al termine del vertice Ue in un punto stampa la Presidente del Consiglio Giorgia meloni. "Abbiamo portato a casa la soluzione a 27 e siamo molto soddisfatti; abbiamo lavorato per non dividere la Ue in un momento come questo" ha aggiunto Meloni. Quanto all'incontro con il Primo ministro ungherese Orban la premier ha aggiunto "in Europa bisogna saper dialogare con tutti, devi avere una capacità di dialogo con tutti gli stati membri; senza questa non avremmo una soluzione sul bilancio pluriennale , nessuna risorsa per l'Ucraina, per l'immigrazione e per sostenere la competitività europea". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev