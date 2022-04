Fondazione Open, Renzi annuncia libro: "Ora dico le cose come stanno, si intitolerà «Il Mostro»"

(Agenzia Vista) Firenze, 04 aprile 2022 "Il processo Open sarà molto interessante soprattutto per gli studenti di diritto e per i ragazzi che fanno la scuola della magistratura a Castelpulci, per dire quanto sia importante ciò che sta avvenendo. È il momento di dire le cose come stanno. Sono mesi, anni che ci sono plurime, e reiterate iniziative giudiziarie nei miei confronti e ora ho scelto di scrivere un libro, di circa 200 pagine, che si chiamerà "Il Mostro" e uscirà il 10 maggio. Vi troverete alcune valutazioni. Penso che chi leggerà quel libro dal giorno dopo avrà una valutazione diversa su quello che è successo in questi anni in Italia non solo a Firenze". Lo ha detto il senatore Matteo Renzi ai giornalisti dopo aver partecipato all'inizio dell'udienza preliminare sul procedimento Open uscendo dall'aula, dove è stato presente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev